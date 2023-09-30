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Общество

Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования

Семь лет со дня образования отмечает управление Росгвардии по Псковской области сегодня, 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковская Росгвардия отмечает семь лет со дня образования
    Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Личный состав с годовщиной поздравил начальник управления – полковник полиции Игорь Иванов. Он отметил, что на подразделения Росгвардии возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Псковской области.

Особые слова признательности Игорь Иванов выразил ветеранам, которые передают молодому поколению бесценный опыт и накопленные знания. 

Только в этом году сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» провели более 1,7 тысячи специальных операций и мероприятий. Личный состав вневедомственной охраны задержал около 2,5 тысяч граждан, совершивших правонарушения. Кроме того, за нарушения, связанные с оборотом гражданского оружия, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы привлекли к административной ответственности более 700 граждан.

Всего с 2016 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, сотрудники и военнослужащие награждены: орденом Мужества, двадцатью девятью медалями «За отвагу», пятью медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сорока двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемнадцатью медалями «За отличие в охране общественного порядка», двумя медалями «Жукова», медалями «Суворова» и «За спасение погибавших».

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