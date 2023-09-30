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Экскурсия по выставке с велейскими пейзажами пройдёт в «Михайловском»

Экскурсия по выставке «Историческое село Велье в изобразительном искусстве XX–XXI веков» состоится в Государственном музее-заповеднике Пушкина «Михайловское» 1 октября. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня пожилых людей, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Елена Кошевая. Велье. Чёрное озеро (2001). Из фондов «Михайловского»

Экспозиция была создана к 655-летию первого упоминания Велья в Псковской летописи: «В лето 6876 [1368 год. – Ред.] рать немецкая у Велья из Налесья была и с погонею билися; по грехом нашим бысть непособье Божие, много голов паде и добрых людей».

Однако заселены эти места были значительно раньше, подчёркивают создатели выставки. Доказательством этому служат элементы лепной керамики, во множестве обнаруженные на территории Велья и в его окрестностях в ходе археологических исследований в 1981–1983 годах: специалисты датировали их концом I тысячелетия нашей эры.

На протяжении нескольких столетий Велье было городом-крепостью, который входил в первую линию псковских оборонительных сооружений на границе с Ливонией и Литвой и защищал важные дороги на Псков, Новгород и Москву. «В XIV–XV веках, в период независимости Пскова, крепость ни разу не была сдана неприятелю», – подчеркнули в музее.

В XIX веке Велье славилось как большой торговый центр. Проездом здесь бывал Пушкин. В августе 1825 года, например, ссыльный поэт посетил Велье, направляясь на встречу со своим лицейским товарищем, князем Александром Горчаковым в Лямоново, опочецкое имение А. Н. Пещурова, на тот момент предводителя дворянства Опочецкого уезда, а позднее – псковского губернского предводителя дворянства.

В «Михайловском» особо отметили, что и по сей день в Велье сохранились древнее городище и остатки городского посада, усадьбы купцов Крестовских, Машневых, Болталовых. В 1987 году село с его старой застройкой и памятниками истории, а также окружающий Велье ландшафт были объявлены охраняемой зоной, а с 1995 года по решению Правительства РФ вошли в состав Государственного музея-заповедника Пушкина «Михайловское».

Помимо экскурсии по выставке, где представлены велейские виды и архитектурные пейзажи, гостям покажут фильм «Из истории села Велья».

Экскурсия состоится в научно-культурном центре Пушкинского музея-заповедника по адресу Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Программа начнётся в 15:00. Вход свободный.

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