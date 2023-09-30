Псковичка незаконно прописала троих иностранцев в Палкинском районе

23:48, 30 сентября 2023, ПАИ

Псковичка подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В августе 67-летняя жительница Пскова осуществила фиктивную регистрацию трёх граждан Таджикистана в одной из деревень Палкинского района без фактического их пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция напоминает, что в соответствие со статьёй 322 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.