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Политика

Необходимо сосредоточиться на популяризации инвествозможностей Псковской области – Денис Салий

О необходимости сосредоточить внимание на вопросе популяризации региона и о существующих уникальных преимуществах заявил заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, комментируя вопрос, в чём будут заключаться специфика и особенности представительства работы региона в Москве.

Денис Салий дал своё первое интервью в Пскове в авторской программе «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» в субботу, 30 сентября.

«Почти у каждого субъекта Российской Федерации есть свой офис в Москве – и нет двух абсолютно одинаковых представительств региона. Каждое представительство выполняет тот функционал, который поручен ему главой региона. Кто-то работает в режиме удалённого «гаража», выполняют только протокольные функции. Кто-то работает в режиме посольства. В работе представительства Псковской области я вижу необходимым сосредоточиться на вопросе популяризации региона, на том, чтобы преимущества ведения бизнеса в реализации инвестиционного проекта на территории Псковской области стали доступны большому количеству потенциальных инвесторов. У нас есть уникальные преимущества. К вам я приехал только что из особой экономической зоны «Моглино» и вместе с его руководителем. У нас родился тезис, который мы будем нести в массы инвесторов: «Мы выдаём технические условия на подключение за один час». Я думаю, что в современном динамичном мире такое преимущество уже достаточно для того, чтобы обратить внимание на наш регион», – сказал Денис Салий.

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