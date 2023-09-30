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Стихотворения юных великолучан опубликовали в московском журнале

Стихотворения юных великолукских поэтов опубликовали в девятом номере московского журнала «Поём, танцуем и рисуем», сообщает портал Luki-News со ссылкой на Детскую музыкальную школу №1 имени Мусоргского.

Фото здесь и далее: Детская музыкальная школа №1 имени Мусоргского.

В журнал вошли авторские стихотворения осенней тематики Вероники Егоровой, Даниила Быстрицкого, Дарины Борисовой, Анастасии Егоровой, Васильева Богдана, Анны Ивановой и Татьяны Байковой.

С 2015 года в Великих Луках на базе Детской музыкальной школы №1 работает авторский коллектив студия поэтического творчества «Чернильница», в которой дети и подростки от 8 до 17 лет учатся основам стихосложения. Создателем и руководителем студии является Оксана Рахманова – педагог, детский писатель-сказочник, поэт, поэт-песенник, член Союза детских и юношеских писателей.

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