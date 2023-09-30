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Спорт

О первом пробежавшем марафон на протезе человеке в России, рассказал «АиФ – Псков»

Псковский спортсмен Дмитрий Ющенко дал интервью «АиФ-Псков». Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе. В интервью спортсмен рассказал, как он пережил потерю ноги, в чём нашёл мотивацию, как бег стал неотъемлемой частью его жизни и в какие дни он отдыхает.

Фото: школа бега PRO SPORT

По какой программе занимается Дмитрий Ющенко? Как ему удаётся убедить тренера в том, что он может больше? Есть ли у него планы освоить ещё какие-то виды спорта на профессиональном уровне? Что для него важнее: спорт или работа? Об этом и многом другом – в интервью «АиФ-Псков».

Напомним, что Дмитрий Ющенко прошёл дистанцию в 42 километра за 5 часов 50 минут в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников.

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