О первом пробежавшем марафон на протезе человеке в России, рассказал «АиФ – Псков»

22:30, 30 сентября 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Дмитрий Ющенко дал интервью «АиФ-Псков». Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе. В интервью спортсмен рассказал, как он пережил потерю ноги, в чём нашёл мотивацию, как бег стал неотъемлемой частью его жизни и в какие дни он отдыхает.

По какой программе занимается Дмитрий Ющенко? Как ему удаётся убедить тренера в том, что он может больше? Есть ли у него планы освоить ещё какие-то виды спорта на профессиональном уровне? Что для него важнее: спорт или работа? Об этом и многом другом – в интервью «АиФ-Псков».

Напомним, что Дмитрий Ющенко прошёл дистанцию в 42 километра за 5 часов 50 минут в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников.