Первая комплексная тренировка «Дружины» прошла в Псковской области

23:11, 30 сентября 2023, ПАИ

Первая комплексная тренировка и слаживание отряда «Дружина» прошла в Псковской области. В ней приняли участие почти 100 добровольцев, готовых помогать в обеспечении безопасности региона, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Михаил Ведерников.

В ПсковГУ прошло занятие по общественно-государственной подготовке. Продолжилось обучение на базе одной из воинских частей Псковского гарнизона.

Сначала состоялось занятие по тактической медицине. Инструкторы центра «Воин» рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи, а дружинники на практике отработали способы остановки кровотечения.

Затем прошли занятия по изучению материальной части разных видов вооружения, основам стрельбы и технике безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

По словам губернатора, заявки на вступление в межмуниципальные подразделения псковской «Дружины» подали уже около 1,4 тысяч человек. «Если вы тоже чувствуете в себе силы – добро пожаловать в ряды добровольцев», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Отметим, что основными критериями для вступления являются совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.