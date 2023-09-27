Первое практическое занятие провели для членов отряда «Дружина» в Псковской области

18:18, 27 сентября 2023, ПАИ

Первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона в Печорском районе сегодня, 27 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Руководитель «Дружины» Михаил Герасимов рассказал о том, что цель создания такого объединения – содействие органам правопорядка: полиции, Росгвардии, МЧС, ФСБ.

«Сегодня первое занятие проходит на базе псковского филиала. Напомню, что всего их 11 и они охватывают 26 муниципальных образований. Более 1 400 человек уже обозначили готовность быть нашими единомышленниками по всей Псковской области. Мы в процессе формирования, навыки будем отрабатывать», – отметил он.

В мероприятии участвовало 60 человек. Обучение состояло из двух блоков. Вначале дружинникам провели подробный инструктаж по видам и содержимому аптечки, а также рассказали, как применять медсредства. Дружинники самостоятельно наложили жгут «пострадавшему», а также оказали самопомощь.

Вторая часть состояла из теории и практики подготовки к бою – основы огневой подготовки. Дружинникам рассказали о видах огнестрельного оружия, подробно проинструктировали о правилах безопасности, после чего они смогли попрактиковаться в стрельбе лёжа по мишеням.

Инструкторами стали специально подготовленные специалисты, имеющие опыт работы в условиях боевых действий, действующие военнослужащие, инструкторы из центра «ВОИН».

Ранее сообщалось, что вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Напомним, что в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Отметим, что основными критериями для вступления являются совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе «Дружины». Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.