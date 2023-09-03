Попытку незаконного использования беспилотников пресекли в Псковской области
Попытку незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов пресекли в Псковской области 2 сентября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Вчера был первый день работы нашей АНО «Дружина». Благодаря сотрудникам центра «Воин» и «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов», – отметил глава региона.
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в этой работе, а также тех, кто принял решение войти в состав «Дружины».
Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о создании в Псковской области автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина».
Напомним, что в ряды «Дружины» уже вступило более 800 человек. Помимо этого, дежурные группы отряда «Дружина» начали патрулировать ряд объектов Псковской области.
Отметим, что в Псковской области запрещён запуск дронов, квадрокоптеров и иных беспилотников, а также фейерверков.
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