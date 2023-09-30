Ярмарка «Осень-2023» прошла в Острове

23:29, 30 сентября 2023, ПАИ

Ярмарка «Осень-2023» прошла на площади Клавы Назаровой и прилегающей к ней улице 25 Октября в Острове сегодня, пишет газета «Островские вести».



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



















В этом году ярмарка собрала большое количество продавцов и желающих купить саженцы, рассаду, семенной картофель, инвентарь для сада и огорода, домашнюю птицу, овощи, мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и выпечку, мёд, рыбу и другую продукцию, а также изделия декоративно-прикладного искусства, говорится в сообщении.

Фермерские хозяйства Палкинского, Порховского и Печорского районов предлагали овощную продукцию, которую островичи хорошо знают. Поэтому за картофелем, капустой и луком многие пришли на ярмарку раньше назначенного часа открытия. Свою продукцию предлагали и островские хозяйства, пишут в газете.

«Отбоя от покупателей не было. Настроение у всех было хорошим, и даже начавшийся дождь никому не помешал», – подытожили в газете.