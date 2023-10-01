День пожилых людей отмечают в России сегодня

09:10, 01 октября 2023, ПАИ

День пожилых людей отмечают в России сегодня, 1 октября. Об этом пишет calend.ru.

Для привлечения внимания людей к проблемам людей в возрасте и соблюдению их прав по всему миру в этот день организовывают фестивали, конференции и конгрессы, общественные организации устраивают благотворительные акции. По данным исследований, за последние 60 лет средняя продолжительность жизни во всём мире значительно возросла – с 46 до 68 лет. Эксперты считают, что к концу века люди будут в среднем жить 81 год. Это значит, что доля пенсионеров будет неумолимо возрастать и к 2050 году увеличится на 20 %. Международный день пожилых людей учреждён по инициативе ООН в 1990 году.