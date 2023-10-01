Посвящённые Дню пожилого человека мероприятия проходят в Пушкиногорском районе

10:02, 01 октября 2023, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню пожилых людей, прошёл в Культурно-досуговом центре Пушкиногорского района Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Меропритие состоялось 29 сентября. В концертной программе «Пусть будет тёплой осень жизни!» приняли участие артисты Велейского сельского дома культуры, а также солисты Пушкиногорского культурно-досугового центра.

Кроме того, всю следующую неделю в Пушкиногорском районе будту проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей.

«Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый Дню пожилых людей. Этот праздник посвящён мудрым, достойным, уважаемым, стойким и выносливым – людям с большой буквы. Праздничные мероприятия, проводимые для людей пожилого возраста, позволят душевно отдохнуть и пообщаться», – отметили в Культурно-досуговом центре Пушкиногорского района.