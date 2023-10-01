Псковичи могут принять участие в онлайн-голосовании за учителя года до 3 октября

10:31, 01 октября 2023, ПАИ

Минпросвещения запустил специального чат-бота, в котором можно будет поддержать педагогов – участников конкурса «Учитель года России – 2023». В этом году Псковскую область на конкурсе представляет учитель истории и обществознания многопрофильного лицея № 4 Иван Марченко.

К сожалению, он не вошёл в число 15 финалистов, но поддержать педагога и отдать за него свой голос можно посредством онлайн-голосования.

Отдать свой голос можно только за одного финалиста, выбрав визитную карточку учителя, регион и предмет: https://vk.com/write-30558759.

Онлайн-голосование продлится до 3 октября, до 12:00 по московскому времени. Организаторами проекта выступают Минпросвещения России и центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» при поддержке коммуникационного сервиса «Сферум».



Итоги голосования будут подведены 3 октября на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» в Московской области.