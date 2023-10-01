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Общество

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров 

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров в День пожилых людей, 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры. 

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Для того чтобы бесплатно посетить объекты Государственного музея-заповедника «Изборск», достаточно при входе предъявить пенсионное удостоверение по возрасту. 

«Будем рады видеть вас в этот день в Изборске! А чтобы праздник точно подарил вам радость и хорошее настроение, предлагаем вам посетить музей вместе с внуками, которые до 16 лет могут посещать музей-заповедник бесплатно», – подчеркнули в учреждении культуры. 

Напомним, с 1 сентября в музейных экспозициях, выставочном зале и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово понедельник стал выходным днём.

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