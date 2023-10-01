Пскович попытался украсть спиртные напитки из магазина на Рижском проспекте
Мужчину, укравшего спиртные напитки из магазина на Рижском проспекте в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщается, что 30 сентября около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте – поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1981 года рождения, который похитил из торгового зала шесть бутылок водки.
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