Пскович попытался украсть спиртные напитки из магазина на Рижском проспекте

12:05, 01 октября 2023, ПАИ

Мужчину, укравшего спиртные напитки из магазина на Рижском проспекте в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщается, что 30 сентября около 19:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте – поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1981 года рождения, который похитил из торгового зала шесть бутылок водки.