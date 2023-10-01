В Пскове женщины менее лояльны к групповым интервью, чем мужчины – опрос

12:12, 01 октября 2023, ПАИ

Групповые собеседования проводят 8 % компаний в Пскове. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные псковичи. Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 47 и 35 % соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.

Из числа представителей распространённых профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью среди диспетчеров и операторов кол-центров (53 и 51 % соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (45 и 38 % соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.

Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры (12 и 17 % соответственно). «На мой взгляд, это неуважение к специалисту. Человек и так волнуется, а тут ещё и посторонние люди вокруг», – комментируют они.