Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове женщины менее лояльны к групповым интервью, чем мужчины – опрос

Групповые собеседования проводят 8 % компаний в Пскове. Таким образом чаще всего нанимают складской персонал, курьеров, продавцов, охранников, водителей и операторов контактных центров. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные псковичи. Как относятся к участию в групповом собеседовании соискатели, соглашаются ли они на интервью в присутствии своих прямых конкурентов на должность? Судя по ответам, противников такого метода подбора больше, чем сторонников: 47 и 35 % соответственно. И если среди мужчин голоса за и против участия в групповом собеседовании разделились примерно поровну, то среди женщин отказов больше.

Из числа представителей распространённых профессиональных групп больше всего лояльных к массовым интервью среди диспетчеров и операторов кол-центров (53 и 51 % соответственно). Охранников, готовых участвовать в групповом собеседовании, больше, чем не согласных на это (45 и 38 % соответственно). Среди водителей и рабочих голоса за и против распределились примерно поровну.

Реже всего групповые интервью считают приемлемым вступительным испытанием главные и линейные бухгалтеры (12 и 17 % соответственно). «На мой взгляд, это неуважение к специалисту. Человек и так волнуется, а тут ещё и посторонние люди вокруг», – комментируют они.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 октября 2023

В Псковской области подведут итоги финала Кубка России – ралли «Пушкинские Горы»
01 октября 2023

В России началась маркировка БАДов, антисептиков и медизделий
01 октября 2023

Что популярнее у туристов – Самолва или нацпарк «Себежский», рассказала эксперт
01 октября 2023

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров 
01 октября 2023

Ярмарка «Осень-2023» проходит в Опочке
01 октября 2023

Александр Котов: Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны
01 октября 2023

Посвящённые Дню пожилого человека мероприятия проходят в Пушкиногорском районе
01 октября 2023

Облачность с прояснениями ожидается в Псковской области 1 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...