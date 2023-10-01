Печоры заняли третье место в голосовании за столицу «Серебряного ожерелья»

13:14, 01 октября 2023, ПАИ

Следующей столицей «Серебряного ожерелья» станет город Кронштадт. 35, 58 % участвующих в опросе, а именно 101 274 человека, выбрали победителя. Печоры Псковской области в голосовании заняли третье место. Об этом свидетельствует данные завершившегося онлайн-опроса в соцсетях организатора конкурса.

По результатам опроса Печоры получили 43 026 голосов. На втором месте расположился Зеленоградск Калининградской области. За него отдали 49 329 голосов.

«Серебряное ожерелье» – это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-западного федерального округа.