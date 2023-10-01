Продолжается поиск пропавшей в 2021 году псковички

16:19, 01 октября 2023, ПАИ

Поиск пропавшей в Пскове Антонины Афанасьевы продолжается, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 51-летняя женщина, родившаяся в деревне Молево Красногородского района, но проживающая в Пскове на улице Николая Васильева, без вести пропала 30 октября 2021 года.

До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и чёрные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8 (921) 118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).