Мошенники обманули жителей Псковской области более чем на миллион рублей

16:42, 01 октября 2023, ПАИ

Мошенники обманули нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Острова на общую сумму более миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторым жителям звонили неизвестные и предлагали обезопасить себя от предотвращения несанкционированного оформления кредитов на их имя, после чего заставляли доверчивых граждан переводить деньги по указанным реквизитам. Других псковичей незнакомцы обманывали при купле и продаже товаров на различных сайтах. А кому-то злоумышленники предлагали выгодный заработок на интернет-платформах.

В результате общения с мошенниками граждане лишились свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.