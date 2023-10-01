Мошенники обманули жителей Псковской области более чем на миллион рублей
Мошенники обманули нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Острова на общую сумму более миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Некоторым жителям звонили неизвестные и предлагали обезопасить себя от предотвращения несанкционированного оформления кредитов на их имя, после чего заставляли доверчивых граждан переводить деньги по указанным реквизитам. Других псковичей незнакомцы обманывали при купле и продаже товаров на различных сайтах. А кому-то злоумышленники предлагали выгодный заработок на интернет-платформах.
В результате общения с мошенниками граждане лишились свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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