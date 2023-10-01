Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже

17:25, 01 октября 2023, ПАИ

Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов и вокальных групп «Пусть летит по свету песня», приуроченный ко Дню пожилого человека, состоялся в зрительном зале районного культурного центра в Себеже 30 сентября. Об этом пишет районная газета «Призыв».



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж



Фото: Районный культурный центр. Город Себеж





























В мероприятии участвовали вокальные коллективы Себежского района, Невеля и Пустошки.

Среди участников – вокальные группы «Душа компании» (руководитель – Римма Невойт), «Кудёрушки» (руководитель – Нина Суздалева), «Рябинушка» (руководитель – Елена Титова), «Дубравушка» (руководитель – Марина Макеева), «Золотой возраст» (руководитель – Галина Данилова), народный самодеятельный коллектив – хор «Ветеран» (руководитель – Надежда Менделеева), хоры «Возрождение» и «Ветеран» (руководитель – Владимир Шакуров), а также фольклорные ансамбли «Берегиня» (руководитель – Николай Зайцев) и «Рябинушка» (руководитель – Татьяна Иванова).

Праздник прошёл в душевной атмосфере. Все коллективы наградили дипломами участника фестиваля.