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Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже

Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов и вокальных групп «Пусть летит по свету песня», приуроченный ко Дню пожилого человека, состоялся в зрительном зале районного культурного центра в Себеже 30 сентября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж
  • Первый межрайонный фестиваль ветеранских хоровых коллективов прошёл в Себеже
    Фото: Районный культурный центр. Город Себеж

В мероприятии участвовали вокальные коллективы Себежского района, Невеля и Пустошки.

Среди участников – вокальные группы «Душа компании» (руководитель – Римма Невойт), «Кудёрушки» (руководитель – Нина Суздалева), «Рябинушка» (руководитель – Елена Титова), «Дубравушка» (руководитель – Марина Макеева), «Золотой возраст» (руководитель – Галина Данилова), народный самодеятельный коллектив – хор «Ветеран» (руководитель – Надежда Менделеева), хоры «Возрождение» и «Ветеран» (руководитель – Владимир Шакуров), а также фольклорные ансамбли «Берегиня» (руководитель – Николай Зайцев) и «Рябинушка» (руководитель – Татьяна Иванова).

Праздник прошёл в душевной атмосфере. Все коллективы наградили дипломами участника фестиваля.

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