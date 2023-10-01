Начались работы по обустройству смотровой площадки на улице Воеводы Шуйского в Пскове
Планы обустройства смотровой площадки на улице Воеводы Шуйского в Пскове опубликовал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Уютный уголок для псковичей и туристов с видом на Мирожский монастырь создаётся в рамках проекта «Сердце Пскова», отметил глава города.
«Уличные шахматы и фоторамка, парковые диваны с подсветкой и скамейки в виде гальки, изгородь из чубушника на шпалере, стилизованные тротуарные столбики и фонтанчик с питьевой водой… Работы уже начались. Должно получиться красиво», – написал Борис Елкин.
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