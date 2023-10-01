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Общество

В России планируют ввести безвизовый режим с Латинской Америкой

Россия собирается идти к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, это достижимая цель. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на конференции «Россия – Латинская Америка».

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придём», – сказал дипломат.

Щетинин выразил уверенность, что этот процесс будет поступательно развиваться. Он привёл в пример облегчение визового режима с Мексикой.

«С Мексикой у нас существует удобный механизм, действующий в настоящий момент, – электронные визы. Мексиканцы уже некоторое время назад ввели это в отношении российских граждан, сейчас мы такой же порядок ввели в отношении Мексики. Поэтому этот режим будет пока существовать. Мы, безусловно, не снимаем с повестки дня более глобальное, радикальное соглашение. Но и нынешний порядок достаточно удобен для тех, кто путешествует», – пояснил директор департамента.

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