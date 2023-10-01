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Общество

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах 1 октября, пишет газета «Сельская новь».

  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах
    Фото: газета «Сельская новь»

Перед участниками выступил глава района Сергей Михеев. Он поблагодарил собравшихся за приверженность активному образу жизни и пожелал каждому получить от ходьбы максимум удовольствия, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Вместе с участниками вышел на маршрут здоровья врач Павел Дятлов. «Его приверженность к спорту всем хорошо известна. Он активно занимается бегом на длинные дистанции, лыжами, часто можно видеть его и на площадке ГТО», – подчеркнули в газете.

Самому младшему участнику акции в Бежаницах было всего семь лет.

Акция «10 000 шагов к жизни» приурочена к Всемирному дню сердца и национальной неделе здорового сердца, а также к Всероссийскому дню ходьбы. Его инициаторами являются общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отметила педагог Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Елена Фомина.

Главные цели акции – пропаганда здорового образа жизни и повышение физической активности граждан.

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