Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах

18:41, 01 октября 2023, ПАИ

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Бежаницах 1 октября, пишет газета «Сельская новь».



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»





















Перед участниками выступил глава района Сергей Михеев. Он поблагодарил собравшихся за приверженность активному образу жизни и пожелал каждому получить от ходьбы максимум удовольствия, хорошего настроения и крепкого здоровья.

Вместе с участниками вышел на маршрут здоровья врач Павел Дятлов. «Его приверженность к спорту всем хорошо известна. Он активно занимается бегом на длинные дистанции, лыжами, часто можно видеть его и на площадке ГТО», – подчеркнули в газете.

Самому младшему участнику акции в Бежаницах было всего семь лет.

Акция «10 000 шагов к жизни» приурочена к Всемирному дню сердца и национальной неделе здорового сердца, а также к Всероссийскому дню ходьбы. Его инициаторами являются общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отметила педагог Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Елена Фомина.

Главные цели акции – пропаганда здорового образа жизни и повышение физической активности граждан.