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Общество

Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных

Концертная программа «А в сердце молодость живёт», посвящённая Дню пожилого человека, состоялась в районном Доме культуры в Стругах Красных сегодня, 1 октября. Об этом пишет газета «Струги».

  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Концерт ко Дню пожилых людей прошёл в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

С праздником собравшихся поздравил заместитель главы администрации района Сергей Андреев. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира и заботы родных и близких людей.

«А дальше на сцену один за другим выходили юные и взрослые артисты, которые радовали прекрасными номерами. Были и песни, и танцы, и юморески. Отличное настроение получили все», – рассказали в газете.

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