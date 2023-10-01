Праздничная программа ко Дню пожилых людей прошла в Бежаницах

21:40, 01 октября 2023, ПАИ

Праздничная программа, посвящённая Дню пожилых людей, прошла в районном центре культуры в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».

Собравшихся в зале зрителей поздравил глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Он выразил слова благодарности пожилым людям за их активную позицию, а также пожелал быть нужными своим внукам и Родине.

«Праздничное настроение подарили зрителям участницы развлекательной программы «А ну-ка бабушки» Галина Гамова, Тамара Зябухина и Валентина Юдина. Свои песни исполнял любимец зрителей Виктор Васильев. Зрители благодарны артистам за тёплую, весёлую и развлекательную программу «Мудрость жизни, молодость души», – рассказали в газете.