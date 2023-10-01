Умер народный артист России Виталий Коняев

22:22, 01 октября 2023, ПАИ

Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни 30 сентября, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт Малого театра.

В театре выразили соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта Коняева.

«Ровно 65 лет – вся творческая биография Виталия Анатольевича связана с нашим коллективом», – говорится в сообщении.

О времени и месте проведения церемонии прощания с Коняевым Малый театр сообщит дополнительно.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года в Кронштадте. В 1958 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и в том же году поступил в Государственный академический Малый театр, где проработал до конца жизни.

Народный артист сыграл более ста театральных ролей. В кино он начал сниматься в конце 1950-х годов. В числе его работ роли в фильмах «Тишина», «Щит и меч», «Город под липами», «Вариант «Омега», «Белый флюгер».