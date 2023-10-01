Дожди ожидаются на Северо-Западе России на следующей неделе

22:41, 01 октября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

На территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, поэтому здесь время от времени будут лить дожди. Днём температура воздуха будет составлять от +12 до +17 градусов, на севере – от +4 до +9 градусов. Во второй половине периода станет на 2-3 градуса прохладнее.

В Санкт-Петербурге временами пройдут дожди. В первые дни воздух в городе прогреется от +13 до +16 градусов, во второй половине периода – от +10 до +13.