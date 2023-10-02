Туман ожидается на территории Псковской области утром 2 октября

07:14, 02 октября 2023, ПАИ

О неблагоприятном метеорологическом явлении предупредили псковичей. В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман, сообщает Главное управление МЧС по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Туман ожидается с видимостью 500 метров и менее.

В МЧС напомнили водителям: при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.