Медики, архитекторы и социальные педагоги отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня, 2 октября, в России отмечается несколько профессиональных праздников. В стране и в мире чествуют медиков, архитекторов и социальных педагогов. Об этом пишет сalend.ru.
Международный день врача считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.
Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».
Кроме того, сегодня празднуют и День социального педагога. В разных странах мира проводят тематические мероприятия, главным образом профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные вопросы: повышение роли семьи в развитии социума; духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества; здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; информатизация общества.
Также архитекторы всего мира и ценители архитектурных шедевров отмечают свой профессиональный международный праздник – Всемирный день архитектуры – ежегодно в первый понедельник октября. Праздник был учрежден Международным союзом архитекторов.
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