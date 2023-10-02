Рейтинг по доступности ипотеки в регионах составили в России

07:58, 02 октября 2023, ПАИ

Рейтинг по доступности ипотеки в России возглавили Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Чукотка, в отстающих – регионы Северного Кавказа и Севастополь. Это следует из данных исследования РИА Новости.

Как отмечается в исследовании, по итогам 2022 года в России было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилья на территориях садоводств), что говорит об установлении нового абсолютного рекорда для страны.

В лидирующем по доступности ипотеки регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, согласно данным, 65% семей могут позволить себе среднюю двухкомнатную квартиру в своем регионе. В Магаданской области – 63% семей.

Несмотря на положительную тенденцию, в восьми регионах менее 15% семей могут пробрести обычную двухкомнатную квартиру в ипотеку, свидетельствует исследование. Замыкают рейтинг Дагестан, Карачаево-Черкесия, Севастополь и Кабардино-Балкария.

Отметим, Псковская область в рейтинге расположилась на 63-м месте.

Санкт-Петербург в рейтинге занял место в верхней части таблицы (25-е место). Доступность жилья в ипотеку тут находится на приемлемом уровне, говорят эксперты. Москва в текущем рейтинге занимает 50-е место с долей 26,1% семей.