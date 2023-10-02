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Общество

Лишь 53% псковичей уверены в равноправии мужчин и женщин при найме на работу

Только 53% псковичей уверены в равных возможностях мужчин и женщин добиться успехов в качестве наемного работника, сообщается в опросе  SuperJob.

О том, что добиться успехов в найме больше шансов у мужчин, говорили 24% респондентов из Пскова, в женщин верят почти в 4 раза реже (6%). Причем представительницы прекрасного пола уверены в повышенных шансах мужчин чаще, чем сами мужчины (29 и 20% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп в равные возможности чаще всего верят представители таких «мужских» профессий, как системные администраторы и программисты (70 и 67% соответственно).

О повышенных шансах мужчин чаще говорили представительницы таких сугубо «женских» сфер деятельности, как операторы кол-центров и офис-менеджеры (45 и 41%), впрочем, они же были уверены в том, что построить прибыльный бизнес также проще мужчинам.

В шансы женщин добиться успехов в качестве наемного работника верят менеджеры по продажам (13%). Но чаще других такого мнения придерживаются продавцы (16%).

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