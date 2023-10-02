Октябрь: фатальный круговорот. Ставим дела на паузу и наблюдаем

09:38, 02 октября 2023, ПАИ

Прогноз на середину осени от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Месяц начинается на убывающей Луне и в отголосках энергии полнолуния, которое мы наблюдали 29 сентября. Если у вас были запоминающиеся события в полнолуние и в пределах двух дней до и после, обратите на них внимание, особенно если ситуации были проблемными. Они показывают, с чем нужно работать.

Самое начало месяца хорошо для творческих людей, вдохновение и новые идеи будут приходить с избытком. Остальные рискуют столкнуться с враньём и мошенничеством.

Первые две недели октября больше подходят для упрочения своих позиций, доведения до ума старых дел и проектов, чем для начала новых. Однако и со второй половиной месяца всё непросто. С 14 по 28 октября мы вновь окажемся в коридоре затмений. Поподробнее об этом периоде напишу в самом скором времени, а пока лишь напомню, что радикально новых и грандиозных проектов в это время, по возможности, начинать не стоит, особенно это касается самих дней затмения – 14 октября будет солнечное затмение, а 28-го – лунное.

Но не устаю повторять: чтобы затмение привело к каким-то значимым событиям, оно должно затронуть важные точки вашего гороскопа. К примеру, рискуют Весы, родившиеся ближе к концу знака, или в сам день, 14 октября, Овны и Тельцы. Когда день рождения совпадает с затмением, это говорит о том, что год будет значимым, могут быть события из разряда фатальных. Решения, принятые в коридоре затмений, потом сложно отмотать назад, последствия от неверных поступков сложно исправить. Действуйте, только если уверены в правильности своих решений на 200 %. Хотя не исключена ситуация, когда вы окажетесь втянуты в чужой водоворот событий и возможностей повлиять на ситуацию будет не очень много. Также в этом коридоре затмений могут произойти важные общественно-политические события, которые сформируют повестку на ближайшие годы.

С 5 по 22 октября планета-коммуникатор Меркурий будет двигаться по знаку Весов, и в целом это хорошее время для переговоров, наведения мостов, поиска новых деловых партнеров и упрочения имеющихся связей. Да и сам знак Весов, по которому Солнце будет двигаться до 23 октября, склоняет к компромиссам, нахождению баланса, сглаживанию противоречий. Можно также обсуждать условия сотрудничества с вышестоящим начальством и попробовать выторговать для себя более выгодные условия. Но лучше эти вопросы решать до 12 октября, пока Марс не перешёл в знак Скорпиона, менее склонного к уступкам.

Но в целом, несмотря на энергетику Весов, месяц все равно будет довольно напряженным.

Период с 5 по 15 октября опасный, можно столкнуться с чужой агрессией, давлением, разного рода происшествиями и катаклизмами, причём негативные события могут затронуть сразу большое количество людей, будьте внимательны и аккуратны.

Для романтических отношений октябрь не самое лучшее время. Планета любви Венера 9 октября переходит в неуютный для себя знак Девы. Мы становимся более прагматичны, придирчивы и мелочны, снимаем розовые очки и более критично оцениваем партнера. Время хорошо подходит для трезвой оценки отношений. Девам, когда Венера пойдет по их Солнцу, могут перепасть неожиданные деньги. Но в целом период не очень удачный для прибыли и торговли, люди менее охотно расстаются с деньгами, не склонны рисковать. Финансовые вопросы лучше решать с 18 по 24 октября. Тогда же делать и крупные покупки.

Период с 10 по 15 октября особо неудачен для выяснения отношений, если только вы не хотите окончательно расстаться с человеком, и для крупных финансовых операций. Период больше подходит для накопления ресурсов. Для сближения с человеком, перехода отношений в новую, более близкую стадию, время тоже неподходящее. Если хотите подвинуть ситуацию, успевайте до 4 октября.

Для деловой жизни хороший период наступает с 21 по 24 октября, можно решить сложные вопросы, выдержать проверки и взаимодействие с контролирующими органами.

Самый напряженный период в октябре – это конец месяца. Возможно обострение конфронтации как между людьми, так и государствами. Если в вашей жизни есть напряженная ситуация, появится желание решить проблему с наскока. Но с 25 по 31 октября не стоит предпринимать никаких серьезных действий, потому что они не принесут желаемые плоды, а лишь обострят ситуацию. Единственная область, где возможны подвижки, – это напористый, даже агрессивный пиар и маркетинг.