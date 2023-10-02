Гражданин Эстонии задержан в Псковской области за незаконное пересечение границы России

09:57, 02 октября 2023, ПАИ

В Псковской области за незаконное пересечение границы России задержан гражданин Эстонии, сообщили ПАИ в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Иностранного гражданина задержали псковские пограничники в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы.

О подозрительном мужчине в приграничном районе сообщил на пограничную заставу местный житель. Правонарушитель рассказал, что в Россию он прибыл в поисках лучшей жизни, однако российской визы при себе у мужчины не оказалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Судом в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пограничное управление просит жителей приграничных районов информировать пограничников о выявлении в приграничье подозрительных и неизвестных лиц.

Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

8 (8112) 698-108 (дежурный);

Отдел (пограничная комендатура) в Печорах Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

8 (81148) 2-42-20 (дежурный);

Отдел (пограничная комендатура) в Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псков­ской области

8 (81147) 2-18-05 (дежурный);

Отдел (пограничная комендатура) в Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псков­ской области

8 (81140) 2-27-97 (дежурный);

Отделение (пограничная застава) в Гдове Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

8 (8113) 12-13-31 (дежурный).