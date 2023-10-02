Великолукский учитель поучаствовала в полуфинале конкурса педагогических работников
Заместитель директора по воспитательной работе в Центре специального образования № 3 Ольга Корбат приняла участие в полуфинале Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на учреждение.
Полуфиналисты должны были пройти несколько конкурсных испытаний: «Мастер-класс по педагогической практике» и «Решение педагогической задачи».
Великолучанка справилась со всеми заданиями и из более 500 участников заняла четвёртое место с отставанием от призового всего на три балла.
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