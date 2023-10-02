20% россиян намерены продолжать работать после выхода на пенсию

10:08, 02 октября 2023, ПАИ

Наибольшая доля опрошенных россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ». Такой ответ дали 45% респондентов. Об этом пишет РБК.

Еще один опрос касался того, когда россияне хотели бы выйти на пенсию. Самым популярным ответом стал период от 56 до 60 лет (38%). При этом 20% респондентов намерены продолжить работать после 65 лет. Среди тех, кто хотел бы уйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет, оказалось по 4%.



Около четверти россиян хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%). Чуть меньше пятой части опрошенных выразили желание открыть бизнес (18%).



Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% респондентов. Посадить дерево или стать начальником перед пенсией мечтают по 12%. Отправиться в кругосветное путешествие желают 11% респондентов. Вариант ответа «Получить высшее образование» дали 6%.