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Общество

20% россиян намерены продолжать работать после выхода на пенсию

Наибольшая доля опрошенных россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ». Такой ответ дали 45% респондентов. Об этом пишет РБК.

Еще один опрос касался того, когда россияне хотели бы выйти на пенсию. Самым популярным ответом стал период от 56 до 60 лет (38%). При этом 20% респондентов намерены продолжить работать после 65 лет. Среди тех, кто хотел бы уйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет, оказалось по 4%.

Около четверти россиян хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%). Чуть меньше пятой части опрошенных выразили желание открыть бизнес (18%).

Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% респондентов. Посадить дерево или стать начальником перед пенсией мечтают по 12%. Отправиться в кругосветное путешествие желают 11% респондентов. Вариант ответа «Получить высшее образование» дали 6%.

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