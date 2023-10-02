В Пскове стрессовые интервью практикуют только в 2% компаний − опрос
Только 2 из 100 работодателей используют метод стрессового интервью при подборе персонала, сообщается в опросе SuperJob.
Один из самых спорных и обсуждаемых методов вступительных испытаний при трудоустройстве — стрессовое интервью. Сегодня его практикуют лишь 2% работодателей, еще 2% отказались от подобного способа проверки соискателей в последнее время.
«Если бы я сама была на таком интервью, то вызвала бы полицию. Фирма для меня попадает сразу в черный список, еще и отзыв напишу, где только смогу»; «Никогда. Это недопустимо ни в каких случаях и вообще противоречит здравому смыслу», — комментируют представители предприятий и организаций.
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