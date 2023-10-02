В Пскове стрессовые интервью практикуют только в 2% компаний − опрос

10:30, 02 октября 2023, ПАИ

Только 2 из 100 работодателей используют метод стрессового интервью при подборе персонала, сообщается в опросе SuperJob.

Один из самых спорных и обсуждаемых методов вступительных испытаний при трудоустройстве — стрессовое интервью. Сегодня его практикуют лишь 2% работодателей, еще 2% отказались от подобного способа проверки соискателей в последнее время.

«Если бы я сама была на таком интервью, то вызвала бы полицию. Фирма для меня попадает сразу в черный список, еще и отзыв напишу, где только смогу»; «Никогда. Это недопустимо ни в каких случаях и вообще противоречит здравому смыслу», — комментируют представители предприятий и организаций.