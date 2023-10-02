Великолучанки участвуют в первенстве СЗФО по баскетболу
Великолукские спортсменки, воспитанницы спортшколы «Экспресс», принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди девушек до 14 лет. Соревнования проходят в Вологде с 2 по 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.
Великолукской команде противостоят три коллектива из Вологды, Сыктывкара и Коряжмы. В первые три дня спортсменки сыграют по круговой системе. Затем в полуфиналах лидер таблицы сыграет с её аутсайдером, а второе место сразится с третьим.
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