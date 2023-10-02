Псковский облсовпроф присоединился к Всероссийской акции «За достойный труд!»

11:06, 02 октября 2023, ПАИ

Обучающий семинар-совещание для профсоюзного актива состоялся в Большом зале Дома профсоюзов в Пскове. В мероприятии приняли участие 40 профсоюзных активистов от десяти отраслевых профорганизаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники семинара обсудили темы, касающиеся социального партнёрства в регионе, информационной работы в организации, коллективного договора и охраны труда, а также здоровья работников в процессе трудовой деятельности, диспансеризации работающего населения.

«Организация обучающих семинаров для членов профсоюзов является значимым и полезным мероприятием. Обучение и развитие членов профсоюзов помогают им улучшать свои навыки, расширять профессиональные знания и повышать осведомленность по важным вопросам. Отдельное внимание мы уделили вопросу прохождения диспансеризации, важность этого направления была подчеркнута на областной трёхсторонней комиссии. Мы уверены, что такие семинары будут иметь положительный отклик у членов профсоюзов», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В облсовпрофе подчеркнули, что семинар-совещание по социальному партнёрству состоялся в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!», которая проходит с 1 по 7 октября.