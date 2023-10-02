Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

11:41, 02 октября 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области. Об этом сообщается в группе Псковской станции скорой помощи в соцсети «ВКонтакте».

За прошлую неделю скорая медицинская помощь выполнила более 3,4 тысячи выездов, из них 437 – к детям.

39 раз скорая помощь выезжала на инфаркты, 76 раз – на инсульты. ОРВИ во время выезда выявили у 223 пациентов, из них у 131 – ребёнка.

22 раза требовалась помощь скорой помощи в результате ДТП и столько же – из-за пожаров.

В общественные места медработники выезжали 411 раз.

Всего в медучреждения доставили 1 109 человек.

«По сравнению с прошлой неделей немного снизилось количество больных с ОРВИ», – заключили в организации.