«Луки-Энергия» уступили в первенстве второй лиги четвёртый раз подряд

13:24, 02 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил дзержинскому «Химику» со счётом 2:1 в гостевом матче 11-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Встреча прошла 1 октября. Для великолучан это четвёртое поражение подряд в рамках чемпионата. Об этом пишет интернет-портал Luki-News.

Счёт на пятой минуте встречи открыли великолучане. Гол в ворота «Химика» забил Игорь Иванов. Но уже через несколько минут хозяева сравняли счёт.

На 71-й минуте дзержинские футболисты вышли вперёд. Голом отметился Илья Анциферов.

Следующий матч великолучане проведут 8 октября против кировского «Динамо».

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