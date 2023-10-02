Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян

11:45, 02 октября 2023, ПАИ

Shaman и Полина Гагарина стали певцом и певицей года для россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Первое место в топе Shaman уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%. Следом расположились Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%, Лев Лещенко — 5%. Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Диму Билана и Александра Маршала (по 3%).

Певцом года Shaman (Ярослава Дронов) чаще называли женщины (35% vs. 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41–42%), дальневосточники (51%) и уральцы (43%).

Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%). За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%). Далее голоса россиян расположились практически поровну: Anna Asti (Анна Дзюба) (6%), Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%. В качестве лучшей певицы эстрады 2023 года отмечали также Аллу Пугачеву (4%), Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу (по 3%).

Полину Гагарину чаще называли женщины (21% vs. 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18–24 лет — 26%, 25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 24%) и жители Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 22%).