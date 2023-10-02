Четыре органных концерта пройдут в Пскове в октябре

13:14, 02 октября 2023, ПАИ

Четыре концерта органной музыки пройдут в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в октябре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прихода Пресвятой Троицы РКЦ.

Первый коцерт под названием «Турне по Европе» пройдёт 8 октября в 17:00. В нём примет участие органистка из Санкт-Петербурга Мария Коронова.

Второй органный концерт под названием «Бах и подражание старым мастерам» состоится 14 октября в 16:00. В нём выступит петербуржский органист Эльдар Абдураманов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Иоганн Себастьян Бах» пройдёт 21 октября в 16:00. В нём слушатели познакомятся с органисткой из Санкт-Петербурга Галиной Ельшаевой.

28 октября в 16:00 со своей оригинальной программой «Музыкальные перекрёстки» выступят петербуржские органисты Татьяна Ирченко и Елизавета Толмасова.

Отметим, что посещение концертов осуществляется по пригласительным за возмездное пожертвование в указанном размере с человека, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.