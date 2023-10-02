В военкомате Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов состоялась призывная комиссия

18:10, 02 октября 2023, ПАИ

В России стартовал осенний призыв на срочную военную службу, он продлится до середины декабря. 2 октября в военном комиссариате Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов под председательством главы Бежаницкого района Сергея Михеева состоялось заседание призывной комиссии, сообщает газета «Сельская новь».

«Новобранцы на заседание прибыли без опозданий и в полном составе. Работе комиссии предшествовала большая подготовка: с каждым проведено индивидуальное собеседование, собраны необходимые документы, проверены физическая подготовка, профессиональные навыки и здоровье», – подчеркнули в газете.

С учётом этих данных происходит отбор во все виды вооружённых сил, включая элитные подразделения. Большинство псковских призывников отправятся проходить военную службу в частях Западного военного округа. На новые территории Российской Федерации отправка новобранцев не предусмотрена.

«В этом году в армию идут служить ребята, получившие среднее профессиональное образование. Они получили специальности, которые теперь пригодятся им на службе: водителей, автомехаников, слесарей. Но в армию идут не все – многим в связи с продолжением обучения дана отсрочка», – отметили в газете.