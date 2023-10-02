«Экопром» напомнил жителям Псковской области о важности актуализации сведений

15:13, 02 октября 2023, ПАИ

Более 50 % вопросов, поступающих на горячую линию филиала ООО «Экопром», связаны со сменой собственников и изменением количества зарегистрированных лиц, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Для отражения актуальных сведений в платёжных документах, касающихся фамилии, имени и отчества, количества зарегистрированных лиц, собственники обязаны предоставить в адрес регоператора подтверждающие документы для дальнейшей корректировки сведений.

Сообщить об изменениях можно, посетив офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3, или написать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com. Все вопросы будут урегулированы в течение месяца.