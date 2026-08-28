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План сотрудничества Псковской и Витебской областей полностью реализован – Нинель Салагаева

План мероприятий по сотрудничеству Псковской и Витебской областей на 2024–2026 годы реализован в полном объёме. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в ходе заседания рабочей группы, которое прошло в рамках Дней Витебской области в Пскове сегодня, 28 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«С 2024 года проведено более 30 мероприятий, организованных институтами поддержки бизнеса, Центром бизнеса Псковской области, Фондом инвестиционного развития по промышленным палатам в наших регионах. Это форумы, бизнес-миссии, совместные встречи предпринимателей на территориях регионов», – отметила Салагаева.

По её словам, экономические результаты подтверждают эффективность такого взаимодействия. С Республикой Беларусь на постоянной основе осуществляется обмен актуальной информацией о предложениях.

«Предложения, которые возникают у наших предпринимателей, направляем, соответственно, к вам. Не всё осуществляется в рамках и границах плана, ещё много работы проводится в постоянном рабочем режиме», – добавила заместитель губернатора.

Она также сообщила, что предприятия Республики Беларусь продолжают реализовывать свою продукцию на продовольственных рынках, в фирменных магазинах, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.

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