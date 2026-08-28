В Пскове на несколько дней перекроют участки улицы Советской
В Пскове в начале сентября временно ограничат движение транспорта по улице Советской. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна и укладкой верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в администрации города.
С 1 по 4 сентября движение будет закрыто на участке от Октябрьской площади до улицы Некрасова. С 5 по 8 сентября перекроют участок улицы Советской от улицы Некрасова до площади Победы.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездок по городу и заранее выбирать маршруты объезда.
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