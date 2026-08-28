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Общество

Опубликована программа молодёжной площадки в Финском парке Пскова на 28 августа

На выставке «Россия начинается здесь» 28 августа пройдёт молодёжный день с насыщенной программой, сообщает Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

  • Пятый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь»
    Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
  • Пятый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь»
    Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
  • Пятый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь»
    Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
  • Пятый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь»
    Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

В программе пятого дня площадки запланированы активности от Центра «Воин» Псковской области, Детского технопарка «Кванториум Псков» и Федерации фиджитал-спорта в Псковской области. Завершится день традиционной музыкальной подборкой от DJ Regina.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что Усвятский, Красногородский, Пустошкинский и Локнянский муниципальные округа представили свои презентации.

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