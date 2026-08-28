Крестный ход начался в Псково-Печерском монастыре

13:11, 28 августа 2026, ПАИ

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря проходит в престольный праздник Успения Божией Матери сегодня, 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Печорская правда».



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»



Фото: Газета «Печорская правда»

























Шествие началось после Божественной литургии вокруг монастырских стен. Крестный ход совершается с главной святыней обители – чудотворной иконой Успения Божией Матери.

27 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошло торжественное всенощное бдение накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана, епископа Рыбинского и Романова-Борисоглебского Вениамина, архимандрита Филарета (Кольцова) с братией и гостями обители.