Традиционный легкоатлетический забег пройдёт в Гдове

14:42, 02 октября 2023, ПАИ

Традиционный легкоатлетический забег «Роща памяти» пройдёт в Гдове Псковской области 7 октября. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Для бегунов будут организованы дистанции от 500 до 3000 метров.

«Мы ждём в гости не только жителей Псковской области, но и других регионов России. Будем рады видеть новых участников на нашем пробеге», – отметила главный специалист по работе с молодёжью и спортом при администрации муниципалитета Светлана Чигилинская.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 11:30. Мандатная комиссия начнёт свою работу в 9:00 в здании центра «Дубно».

Призёры соревнований в каждой возрастной группе получат грамоты и призы.

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