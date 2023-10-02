Дом культуры отремонтировали в пустошкинской деревне благодаря проекту ТОС
Первомайский сельский Дом культуры в деревне Копылок отремонтировали в Пустошкинском районе благодаря проекту ТОС. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
В рамках реализации инициативного проекта «Территория культуры» заменили полы, печки, двери, установили дополнительное освещение сцены и зала Первомайского СДК. С результатами проделанной работы познакомились жители деревни на Дне добра и уважения.
«В СДК теперь очень приятно находиться: светло, тепло и радостно. Благодарим всех участников воплощения проекта!» – отметила председатель ТОС «Копылок» Любовь Дубина.
Теперь на очереди осуществление другого проекта – «Территория культуры. Выставочный центр «Горница». В рамках него планируется заменить крышу и окна в выставочном центре деревни Копылок.
Заявка на участие в конкурсе инициативных проектов уже подана.
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