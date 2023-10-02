Дом культуры отремонтировали в пустошкинской деревне благодаря проекту ТОС

15:36, 02 октября 2023, ПАИ

Первомайский сельский Дом культуры в деревне Копылок отремонтировали в Пустошкинском районе благодаря проекту ТОС. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

В рамках реализации инициативного проекта «Территория культуры» заменили полы, печки, двери, установили дополнительное освещение сцены и зала Первомайского СДК. С результатами проделанной работы познакомились жители деревни на Дне добра и уважения.

«В СДК теперь очень приятно находиться: светло, тепло и радостно. Благодарим всех участников воплощения проекта!» – отметила председатель ТОС «Копылок» Любовь Дубина.

Теперь на очереди осуществление другого проекта – «Территория культуры. Выставочный центр «Горница». В рамках него планируется заменить крышу и окна в выставочном центре деревни Копылок.

Заявка на участие в конкурсе инициативных проектов уже подана.